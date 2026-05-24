Иностранные журналисты прибыли в Старобельск, чтобы осветить последствия трагического удара по общежитию колледжа Луганского педагогического университета, в результате которого погиб 21 человек, большинство из которых — студентки. Более пятидесяти представителей зарубежных СМИ приехали, чтобы увидеть масштабы разрушений от удара ВСУ. На месте трагедии журналисты наблюдали разрушенные здания и сгоревшие автомобили. Многие участки были огорожены, и сотрудники Следственного комитета продолжали работу. Журналисты общались с сотрудниками МЧС, которые сообщили, что удары по общежитию наносились в несколько этапов, и даже после прибытия экстренных служб обстрел продолжался.