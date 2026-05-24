МЧС: Пожарные ликвидировали возгорание на рынке в Новой Москве

Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в торговых павильонах на рынке строительных материалов «Тополек» в столичном районе Коммунарка в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Открытое горение ликвидировано, — передает ТАСС.
Пожар произошел днем 24 мая на рынке, который расположен по адресу НАО, Проектируемый проезд № 134. Дым от пожара был виден в разных частях Новой Москвы. Позднее к ликвидации возгорания рынка привлекли два вертолета Московского авиационного центра, а площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
23 мая в здании Иркутского государственного научно-исследовательского института редких металлов и природных ресурсов произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Позднее огонь распространился на крышу здания.