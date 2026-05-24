Прошло первое заседание по иску бренда к театру Кадышевой на 2,1 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы в воскресенье, 24 мая, начал рассмотрение иска международного бренда средств гигиены Revyline к ансамблю российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Компания требует у нее выплатить 2,1 миллиона рублей за сорванную рекламную акцию на новогоднем концерте.
Причиной иска стало то, что ансамбль не предоставил площадку на стадионе ЦСКА Москва для промо-персонала бренда во время событий в фан-зоне, из-за чего бренд понес значительные убытки.
— Обычно участие в подобных мероприятиях приносит нам не меньше 1,5 миллиона рублей прибыли, мы широко анонсируем контент подобного рода в своих соцсетях, повышаем узнаваемость бренда и тем самым повышаем продажи, — пояснил владелец Revyline Максим Обушенков.
На первое заседание представители «Золотого кольца» не пришли. Судья запросил дополнительные документы, которые подтвердят правомерность запроса указанной суммы компенсации. Эти документы бренд предоставит до 1 июня, передает «КП».
28 апреля стало известно, что театр Надежды Кадышевой столкнулся с задолженностью более 4,2 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой.