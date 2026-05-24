В Перми возбудили дело после избиения подросткам несовершеннолетних

Подростки устроили самосуд над школьниками, которые бездействовали и смеялись, пока их друг нападал на женщину в автобусе.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как подростки избили несовершеннолетних, которые бездействовали и смеялись, пока их друг нападал на женщину в автобусе, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, подозреваемые 2009 и 2010 года рождения из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим 2009 и 2010 года рождения. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Личности подростков установлены, они допрошены в качестве подозреваемых. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в краевом СК.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого 15-летний подросток пинает женщину в живот после замечания о том, что в общественном транспорте нельзя курить.