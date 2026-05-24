В Балашихе на избившего дочь в лифте отца завели еще одно дело

Против жителя Балашихи, избившего дочь в лифте, возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Семью поставили на профилактический учёт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В отношении жителя Балашихи, избившего свою дочь в лифте, мои подмосковные коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ», — сказала Волк.

Накануне полицейские обнаружили в интернете шокирующий ролик. На кадрах мужчина матерится и бьёт маленькую дочь сначала у подъезда, а затем в лифте. За ребёнка пытался заступиться прохожий, девочка звала на помощь.

Ранее областной главк СК уже возбудил дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Свою проверку начала и прокуратура. Следователи выясняют, носили ли побои систематический характер.

