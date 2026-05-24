Склад «Леруа Мерлен» загорелся на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы в воскресенье, 24 мая, загорелся склад сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». На данный момент над районом виден густой дым, а очевидцы сообщили о хлопках.
— Очевидцы сообщают о хлопках, возможно, из-за легковоспламеняющихся материалов внутри. На месте работают экстренные службы, официальных данных о причинах и пострадавших пока нет, — передает Telegram-канал «Москва с огоньком».
23 мая на четвертом этаже типографии на улице Стахановской в Москве произошел пожар, его площадь составила 500 квадратных метров. Впоследствии пожарные смогли локализовать возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
20 мая в гаражной зоне, расположенной за улицей Советской в городе Мирном Архангельской области, произошел крупный пожар. В процессе огонь уничтожил уже несколько десятков построек. В ликвидации возгорания были задействованы силы и средства СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, пожарные Минобороны России и Плесецкого округа.