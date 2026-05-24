Склад «Леруа Мерлен» загорелся на Алтуфьевском шоссе

20 мая в гаражной зоне, расположенной за улицей Советской в городе Мирном Архангельской области, произошел крупный пожар. В процессе огонь уничтожил уже несколько десятков построек. В ликвидации возгорания были задействованы силы и средства СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, пожарные Минобороны России и Плесецкого округа.