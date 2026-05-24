Легкомоторный самолёт врезался в парапланеристку в Австрии

Легкомоторный самолёт врезался в парапланеристку в небе над Австрией. Инцидент произошёл в районе Пинцгау в Альпах, сообщает австрийская пресса.
По предварительным данным, самолёт Cessna задел купол параплана сзади во время полёта. После удара парапланеристка начала стремительно терять высоту, однако сумела вовремя раскрыть запасной парашют и избежать гибели.
Пилот самолёта также смог благополучно посадить воздушное судно. Оба участника происшествия выжили. Обстоятельства столкновения выясняют специалисты.
Местные СМИ отмечают, что подобные инциденты в альпийских районах происходят крайне редко, несмотря на высокую популярность малой авиации и парапланеризма в регионе.