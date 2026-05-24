Память погибших при ударе по Старобельску почтили минутой молчания в «Лужниках»

Перед началом матча суперфинала Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 24 мая, почтили память погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

Минута молчания состоялась перед началом матча между московским клубом «Спартак» и «Краснодаром», передает «Чемпионат».

В тот же день итальянские болельщики футбольного клуба «Луккезе» почтили минутой молчания память студентов, которые погибли при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Кроме того, они обвинили европейских политиков, включая власти Италии, в причастности к произошедшей атаке.

Украинские войска нанесли удары по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Губернатор ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь представители МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше