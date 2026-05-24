Память погибших при ударе по Старобельску почтили минутой молчания в «Лужниках»

Перед началом матча суперфинала Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 24 мая, почтили память погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).
Минута молчания состоялась перед началом матча между московским клубом «Спартак» и «Краснодаром», передает «Чемпионат».
В тот же день итальянские болельщики футбольного клуба «Луккезе» почтили минутой молчания память студентов, которые погибли при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Кроме того, они обвинили европейских политиков, включая власти Италии, в причастности к произошедшей атаке.
Украинские войска нанесли удары по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Губернатор ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь представители МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.