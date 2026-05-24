В ЛНР начали хоронить погибших при ударе ВСУ по колледжу подростков

В ЛНР начались похороны подростков, погибших после атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж. Первой похоронили 19-летнюю Анну Погрибниченко.
Церемония прощания прошла в Белокуракино. Проститься с девушкой пришли родственники, друзья, однокурсники и местные жители.
Как сообщили в Народном фронте, через месяц у Анны должна была состояться свадьба.
По данным движения, девушка погибла во время повторного удара беспилотника.
«Когда дроны ВСУ атаковали колледж, Аня выбежала на улицу, пытаясь спастись, но в этот момент прилетел второй дрон», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что девушку хоронили в закрытом гробу.
Народный фронт заявил, что возьмет на себя расходы на организацию похорон и окажет помощь семьям погибших.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что некоторых погибших девушек будут хоронить в подвенечных платьях.
Напомним, в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа погиб 21 человек, еще 44 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.