Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли и восемь пострадали в страшном ДТП в Тюменской области

Три человека погибли, восемь ранены в лобовом столкновении на трассе Тюмень — Омск.

Три человека погибли, восемь ранены в лобовом столкновении на трассе Тюмень — Омск. Toyota Camry вылетела на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi Delica. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Авария произошла на 16-м километре федеральной автодороги. В Mitsubishi ехала семья. Погибли водитель и пассажирка, их 18-летний сын ранен, а его девушка, чей возраст устанавливается, также погибла. В Toyota находились семь человек, все госпитализированы с различными травмами.

Движение на участке частично ограничено, машины пропускают в реверсивном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Прокуратура Тюменской области начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.