Три человека погибли и восемь пострадали в страшном ДТП в Тюменской области

Три человека погибли, восемь ранены в лобовом столкновении на трассе Тюмень — Омск. Toyota Camry вылетела на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi Delica. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.
Авария произошла на 16-м километре федеральной автодороги. В Mitsubishi ехала семья. Погибли водитель и пассажирка, их 18-летний сын ранен, а его девушка, чей возраст устанавливается, также погибла. В Toyota находились семь человек, все госпитализированы с различными травмами.
Движение на участке частично ограничено, машины пропускают в реверсивном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
Прокуратура Тюменской области начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.