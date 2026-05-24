В Харькове пьяный украинский дезертир открыл стрельбу рядом с жилым домом

В одном из районов Харькова мужчина открыл огонь возле подъезда многоэтажки. Об этом сообщили в местной полиции.
Предварительно установлено, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения и произвёл несколько выстрелов в воздух. В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранительные органы оперативно задержали нарушителя. Выяснилось, что он является военнослужащим, самовольно покинувшим часть, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.
Ранее в Сумской области произошёл взрыв, инцидент случился в городе Сумы около остановки общественного транспорта.