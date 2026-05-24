ТАСС: транспортный самолет США подал сигнал бедствия в небе над Европой

Скорее всего, на посадку его примет база Рамштайн, сообщил источник.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия в небе над Европой. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Борт, вылетевший из Румынии, в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии, подал сигнал бедствия», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заключается причина подачи такого сигнала. В настоящее время, как отметил источник, самолет, находящийся в эксплуатации около 20 лет, летит в сторону Германии, но высоту полета пока не снижает — она стабильно остается около 10,3 км. «Скорее всего, на посадку его примет база Рамштайн», — заметил источник.

Он напомнил, что 5 мая еще один транспортный самолет США — Boeing C-135 Stratotanker — подавал сигнал бедствия в районе Персидского залива, его посадка в итоге прошла штатно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше