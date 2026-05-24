Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП под Тюменью

После смертельного ДТП частично ограничили движение на трассе Тюмень — Омск.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате аварии на 16-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«ДТП под Тюменью унесло жизни трех человек, восемь человек получили ранения. Движение на автодороге частично ограничено», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек погиб и еще шесть получили травмы в результате масштабного ДТП в Московской области. Авария произошла на 44 м километре автодороги М 8 «Холмогоры». В столкновении участвовали 13 транспортных средств, в том числе два грузовика.