Три человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП под Тюменью

Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате аварии на 16-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«ДТП под Тюменью унесло жизни трех человек, восемь человек получили ранения. Движение на автодороге частично ограничено», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
