CNN: в Бразилии в ДТП с участием автобуса и фуры погибли восемь человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 получили травмы в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.