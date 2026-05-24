CNN: в Бразилии в ДТП с участием автобуса и фуры погибли восемь человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 получили травмы в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
По его данным, авария произошла рано утром в воскресенье на федеральной трассе в муниципалитете Санта-Крус-ди-Салинас на северо-востоке штата. После сильного удара автобус перевернулся, оба транспортных средства загорелись.
Представители региональной пожарной службы проинформировали, что все погибшие находились в пассажирском автобусе, среди жертв грудной ребенок. Находившиеся в фуре люди выжили.
В настоящее время движение по автодороге полностью перекрыто. На месте происшествия работают спасатели, врачи и криминалисты. Причины столкновения устанавливаются.