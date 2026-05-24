Американский Boeing может экстренно сесть на базе Рамштайн

По словам собеседника агентства, борт вылетел из Румынии и передал сигнал тревоги в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии. Причины произошедшего источник не уточнил.
После подачи сигнала самолет продолжил движение в сторону Германии. Как отметил источник, воздушное судно не начало снижение и сохраняет высоту полета около 10,3 километра.
Предполагается, что посадку Boeing может выполнить на американской авиабазе Рамштайн.
Источник также обратил внимание, что это не первый подобный случай за последнее время. По его словам, 5 мая сигнал бедствия подавал американский самолет Boeing C-135 Stratotanker в районе Персидского залива. Тогда посадка завершилась без происшествий.
Boeing C-17A Globemaster III используется вооруженными силами США для перевозки военной техники, личного состава и грузов на дальние расстояния и считается одним из основных транспортных самолетов американской армии.
Читайте также: Финская компания сообщила об открытии золоторудного тела рядом с РФ.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.