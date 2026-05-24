«Не давали спасать»: сотрудник МЧС рассказал о повторных ударах по Старобельску

Во время спасательной операции после удара по колледжу в Старобельске сотрудники экстренных служб работали под угрозой повторных атак. Об этом сообщил командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов.

По словам спасателя, после прибытия оперативных служб в районе разрушенного здания продолжались взрывы и фиксировались новые прилеты. Антонов рассказал, что сотрудников предупреждали об опасности с воздуха, однако они продолжали разбирать завалы и искать пострадавших.

Он также заявил, что складывалось ощущение, будто удары наносились намеренно, чтобы помешать эвакуации и спасению находившихся внутри студентов. Видео с рассказом спасателя было опубликовано ведомством в мессенджере MAX.

В результате атаки пятиэтажное здание Старобельского колледжа оказалось разрушено до уровня второго этажа. Поисково-спасательная операция на месте продолжалась более 45 часов.

По последним данным, жертвами удара стал 21 человек.

После завершения основной фазы операции сотрудники МЧС продолжили обследование разрушенных конструкций и вывоз обломков, а на месте трагедии работали спасатели, медики и следственные службы.

