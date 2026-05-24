Фальшивый долг ЖКХ. Мошенники ловят волгоградцев на привычных СМС

Мошенники рассылают россиянам, в том числе волгоградцам, фальшивые уведомления о задолженности по ЖКХ — через СМС, электронную почту и мессенджеры.
Об этом предупредила эксперт по борьбе с интернет-мошенничеством Екатерина Дуб в беседе с ИА Регнум. Схема работает на привычке: жильцы давно получают сообщения от управляющих компаний о показаниях счетчиков и задолженностях, поэтому поддельные уведомления не вызывают подозрений.
Перейдя по ссылке, человек скачивает вредоносное приложение или программу удаленного доступа. Также мошенники используют поддельные боты с имитацией взлома «Госуслуг». Раньше злоумышленники звонили под видом мастеров по счетчикам — теперь перешли на массовые рассылки.
«Люди привыкли к сообщениям от управляющих компаний. Получать такие сообщения кажется нормальным, это не настораживает. Люди переходят по ссылкам, чтобы узнать, какой же у них долг, после чего попадают в капкан мошенников», — предупредила Екатерина Дуб.
