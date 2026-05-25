Что делать, когда пропал ребёнок

Зона «Стекло» (где вы стоите сейчас): Осмотритесь по сторонам. Дети до 7 лет редко убегают далеко. Проверьте слепые зоны: под столом в ресторане, за вешалкой с одеждой, в туалете (постучите в кабинку).Зона «Магнит» (то, что привлекает детей): Любой работающий механизм (эскалатор, лифт), витрина с игрушками, животные (кошка на улице, аквариум), автомат с мороженым. Бегите туда. Зона «Проводник» (путь от А до Б): Если вы шли из точки А в точку Б, проверьте соседние коридоры/аллеи, параллельные вашему маршруту. Дети часто срезают углы или заходят в первый попавшийся проход.