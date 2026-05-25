Самолет ВВС США подал сигнал тревоги в небе над Европой

Военно-транспортный самолёт ВВС США подал сигнал тревоги во время полёта над Европой, что следует из данных авиационных сервисов отслеживания. Сигнал был зафиксирован уже после вылета воздушного судна из Румынии, следует из данных сервиса Flightradar24.
По имеющейся информации, самолёт передал стандартный аварийный код, используемый при возникновении нештатных ситуаций. На момент передачи сигнала он находился над территорией Центральной Европы, после чего продолжил движение в сторону Германии.
В дальнейшем воздушное судно направилось к авиабазе Рамштайн, где благополучно приземлилось. Обстоятельства, из-за которых был подан сигнал тревоги, на данный момент не уточняются.
Ранее самолеты-заправщики KC-46A и KC-135R ВВС США передали аварийный код 7700 над Саудовской Аравией при возвращении в Тель-Авив. По данным иранских СМИ, оба борта выполняли полеты в районе Персидского залива.