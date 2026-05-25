Le Figaro: во Франции задержали банду автоугонщиков за кражу 27 машин

Во Франции правоохранительные органы задержали участников преступной группы, занимавшейся угоном автомобилей. По данным следствия, на их счету десятки похищенных машин, часть из которых уже удалось найти и вернуть, передает Le Figaro.
В ходе операции полиция обнаружила более двух десятков транспортных средств. Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в несколько миллионов евро, что свидетельствует о масштабах их деятельности.
Следствие полагает, что в преступной схеме могли быть задействованы около пятидесяти человек. На данный момент задержаны и помещены под стражу двенадцать подозреваемых, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Грузии 14-летний мальчик угнал около 30 автомобилей. Подростка задержали и что «роковым» для него стал угон машины марки Ford.