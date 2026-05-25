Белорус пережил пять операций после стрельбы польских полицейских

Житель Белоруссии, пострадавший в результате стрельбы польских полицейских, перенес пять сложных операций, направленных на сохранение ноги. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
Речь идет о 60-летнем мужчине, который, по данным СМИ, получил тяжелые ранения за пределами страны. Инцидент произошел во время поездки группы белорусов, возвращавшихся из Германии на недавно приобретенных автомобилях.
По словам пострадавшего Александра, их машину остановили люди в штатском на автомобилях с тонированными стеклами. Он утверждает, что стрельба началась без предупреждения, а в автомобиле после инцидента насчитали 29 пулевых отверстий.
Мужчина рассказал, что был ранен и находился в шоковом состоянии. После задержания ему, по его словам, надели наручники и оставили у автомобиля.
После первичной помощи в больнице его отпустили под залог. Позднее в Белоруссии у него развилось осложнение, потребовавшее срочного хирургического вмешательства.
В Минске врачи провели экстренные операции, чтобы избежать ампутации. По данным Минздрава Белоруссии, угрозы жизни пациента сейчас нет, однако впереди длительное лечение и реабилитация.
Следственный комитет Белоруссии продолжает проверку обстоятельств произошедшего и дает правовую оценку применению оружия.
После инцидента власти Белоруссии направили запросы в соответствующие структуры для уточнения деталей операции польских силовиков и правового основания их действий.
