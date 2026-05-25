Пасечник рассказал о жителе Старобельска, который спас детей во время атаки ВСУ

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил героизм жителя Старобельска, который в первые минуты после теракта помогал спасать детей. Об этом в воскресенье, 24 мая, он сообщил в в мессенджере МАКС.

По его словам, мужчина по имени Константин, житель соседнего с колледжем дома, бросился на помощь детям, несмотря на пожар и повторные взрывы. Он пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение.

— Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок. Поблагодарил его за неравнодушие и отвагу. Пожелал ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — написал Пасечник.

Глава ЛНР также навестил пострадавших девочек и 19-летнего Максима, который находится в крайне тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Украинские войска нанесли удары по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Губернатор ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь представители МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.

