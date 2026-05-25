В Сумах на фоне включённых сирен прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Сумах, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах раздался взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области включены сирены.
Накануне вечером взрыв прогремел в Чернигове.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.