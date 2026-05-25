Bloomberg: Эбола распространяется в Конго после остановки авиасообщения

Источник: Аргументы и факты

В Демократической Республике Конго продолжается распространение лихорадки Эбола, несмотря на введённые властями ограничения на авиасообщение с городом Буниа, который считается одним из основных очагов инфекции. Этот населённый пункт расположен рядом с границей Уганды, где также фиксируются случаи заболевания, пишет Bloomberg.

В попытке сдержать вспышку власти запретили большинство авиарейсов в Буниа, оставив возможность полётов лишь для гуманитарных и медицинских миссий. Одновременно представители здравоохранения региона предупреждают о рисках распространения вируса за пределы страны.

Тем не менее принятые меры пока не дали ожидаемого эффекта: новые случаи заражения выявляются уже в нескольких провинциях. Ситуацию осложняют проблемы в системе здравоохранения, включая трудности с отслеживанием контактов и контролем распространения болезни.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола превысило 200.