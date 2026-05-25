В Приморье возбудили дело о вырубке леса на 1,3 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о крупной незаконной рубке леса в Красноармейском районе Приморья: ущерб оценили более чем в 1,3 млн рублей. Под подозрением оказался 59‑летний местный житель. О том, что выявили вырубку, сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
По данным полиции, на одном из участков Красноармейского района обнаружили свежие пни ели и пихты. Эксперты подсчитали, что незаконно срубили 67,16 кубометра древесины, а ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил 1 млн рублей.
Уголовное дело расследует следственный отдел отдела МВД России «Дальнереченский» по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса России — это незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью краевого управления МВД установили и задержали 59‑летнего жителя Красноармейского района, которого сочли причастным к вырубке.
Мужчину допросили, он признал вину и, как уточнили в полиции, соглашается сотрудничать со следствием. По информации ведомства, фигурант находится под домашним арестом и помогает силовикам разбираться в обстоятельствах дела и искать возможных соучастников.