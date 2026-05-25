СМИ: борт с главой МО Британии потерял спутниковый сигнал

Журналист издания находился в составе делегации, которая направилась на юго-восток Эстонии для посещения расположения британских войск. Вместе с главой оборонного ведомства на борту находились военные советники, неназванный трехзвездный генерал и два фотографа.
Как отмечается в статье, инцидент произошел 21 мая во время возвращения в Соединенное Королевство. У самолета Dassault Falcon 900LX пропал спутниковый сигнал. В материале уточняется, что восстановить его можно было только путем перезагрузки системы, однако из-за нахождения лайнера в воздухе этого не сделали. В результате, по данным The Times, пилот на протяжении всего трехчасового перелета использовал инерциальную навигационную систему, функционирующую без внешних сигналов.
Издание также обращает внимание на то, что приборная доска самолета частично вышла из строя, а компьютеры пассажиров потеряли доступ к интернету. Газета не делает выводов о том, являлись ли помехи результатом целенаправленного воздействия именно на данный борт. Официальных заявлений по этому поводу в материале не приводится.
В марте 2024 года аналогичная ситуация произошла с самолетом Гранта Шэппса, занимавшего пост министра обороны до Хили. Тогда сигнал GPS был потерян при пролете рядом с Калининградом. Речь, предположительно, шла о том же бизнес-джете Dassault Falcon 900LX, принадлежащем Королевским ВВС Великобритании. Как позднее писала газета The Daily Telegraph, воздушное судно не было оснащено защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в целях экономии средств.