СМИ: На Сахалине отец привел ребенка в больницу и начал угрожать врачам расправой

Житель Южно-Сахалинска привел ребенка в больницу и угрожал расправой врачам. Об этом в пятницу, 22 мая, стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Сообщается, что 4 мая в Областную детскую больницу обратилась семья с ребенком. Врачи незамедлительно начали оказывать помощь юной пациентке, однако ее отец внезапно разозлился и стал препятствовать работе персонала. Мужчина оскорблял медиков, угрожал физической расправой и требовал прекратить лечение.
Буйного родителя удалось вывести только с помощью охранников. Работники медицинского учреждения обратились в полицию с заявлением, говорится в сообщении.
