СМИ: На Сахалине отец привел ребенка в больницу и начал угрожать врачам расправой

В Нижнем Новгороде работников скорой помощи, прибывших на вызов, избили и покусали. На вызове медиков встретили агрессивные мужчина и женщина. Пациентка ударила головой в лицо одного из фельдшеров, а второго в этот момент укусил мужчина.