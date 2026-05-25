Врач в Хабаровском крае заплатит 1 млн рублей за продажу фальшивого больничного

В Бикине суд оштрафовал врача больницы на 1 млн рублей за выдачу поддельного больничного, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, врач согласился выдать пациенту больничный лист для незаконного освобождения от работы без осмотра и экспертизы нетрудоспособности за 28 тысяч рублей. Они договорились об этом в больнице, после чего «пациент» приехал туда повторно, забрал больничный, после чего перевел деньги на банковский счет врача.
В суде медик признал вину частично, сказав, что сумму взятки назвал пациент.
— Бикинский городской суд признал врача виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа 1,1 млн рублей с лишением права работать в медицине на два года. Также с него в доход государства взысканы полученные 28 тысяч рублей. Апелляционная инстанция изменила приговор в части дополнительного наказания. Суд указал, что врач лишается права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения, сроком на 2 года, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
