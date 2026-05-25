Жизнь жителя Приморья, попавшего в больницу с ножом в спине, спасли врачи

Мужчина больше недели провёл в реанимации после экстренной операции.

Источник: Аргументы и факты

Врачи Октябрьской центральной районной больницы спасли жизнь жителю Покровки, который поздно вечером поступил с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Telegram-канал Минздрава Приморья сообщил, что мужчину доставили с ножом, торчащим из спины, и у него диагностировали повреждение лёгкого, внутреннее кровотечение и геморрагический шок.

Пациента экстренно прооперировали. После операции мужчину больше недели лечили в реанимации, затем перевели в хирургическое отделение, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сам пострадавший рассказал, что после ранения оставался в сознании и успел позвонить матери, чтобы она вызвала скорую помощь. Он поблагодарил медиков и отметил, что именно их действия сохранили ему жизнь.