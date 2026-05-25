Детская больница горела в Астане

Инцидент произошел в столичном районе Сары-Арка по улице Кошкарбаева. В здании детской больницы случилось возгорание электрощитовой в подвальном помещении.
В течение двух минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара.
В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях.
Был создан штаб пожаротушения и организован пункт обогрева, — сообщили в МЧС.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 10 кв. м.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
