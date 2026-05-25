Детская больница горела в Астане

Возгорание произошло в детской больнице в Астане минувшей ночью — спасатели сообщили подробности передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в столичном районе Сары-Арка по улице Кошкарбаева. В здании детской больницы случилось возгорание электрощитовой в подвальном помещении.

В течение двух минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара.

В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях.

Был создан штаб пожаротушения и организован пункт обогрева, — сообщили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 10 кв. м.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

