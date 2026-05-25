«Ты его знал?»: жители Уссурийска перевели деньги мошенникам, выдавшим себя за друзей

Двое жителей города потеряли более 23 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала мая в Уссурийске зафиксированы два случая мошенничества, при которых злоумышленники использовали поддельные сообщения от имени друзей в популярных мессенджерах. Эти инциденты стали возможны благодаря доверчивости пользователей и взлому аккаунтов реальных контактов, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В первом случае 38-летний мужчина получил сообщение от «знакомого» с текстом: «Это ужас… разбился, ты его знал?» — и прикреплённой ссылкой. Перейдя по ней, он не заметил, как с его банковской карты были списаны 17 000 рублей. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Во втором случае 22-летнему жителю Уссурийска пришло сообщение якобы от друга с просьбой срочно перевести 6 500 рублей на оплату эвакуатора — якобы его отец попал в ДТП. Молодой человек выполнил просьбу, но позже выяснил, что аккаунт друга был взломан.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция призывает жителей быть особенно внимательными: даже сообщения от близких могут оказаться ловушкой. Перед тем как переходить по ссылкам или переводить деньги, стоит уточнить информацию по телефону или другим проверенным способом связи.

Напомним, что с начала текущего года в Приморье зафиксировано более 3,1 тысячи преступлений в сфере IT-технологий, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (свыше 5,2 тысяч). Общий ущерб от киберпреступлений составил 24,3 млн рублей, из которых возвращено 2,8 млн рублей.