В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

ПЕНЗА, 25 мая. /ТАСС/. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал губернатор в своем канале в “Максе”.
