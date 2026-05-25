Погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях

Большая часть студенток, погибших при атаке на колледж в Старобельске, будет похоронена в подвенечных платьях. Об этом в воскресенье, 24 мая, на месте трагедии иностранным и российским журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.