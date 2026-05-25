Погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях

Большая часть студенток, погибших при атаке на колледж в Старобельске, будет похоронена в подвенечных платьях. Об этом в воскресенье, 24 мая, на месте трагедии иностранным и российским журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
— Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях, — сказала Лантратова.
Она подчеркнула, что возраст большей части погибших студентов — от 14 до 18 лет, передает ТАСС.
ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.
Перед началом матча суперфинала Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 24 мая, почтили память погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).