Погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях

Большая часть студенток, погибших при атаке на колледж в Старобельске, будет похоронена в подвенечных платьях. Об этом в воскресенье, 24 мая, на месте трагедии иностранным и российским журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

— Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях, — сказала Лантратова.

Она подчеркнула, что возраст большей части погибших студентов — от 14 до 18 лет, передает ТАСС.

ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

По словам губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.

Перед началом матча суперфинала Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье, 24 мая, почтили память погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

