В венесуэльском штате Баринас заключенные захватили тюрьму

В исправительном учреждении INJUBA в венесуэльском штате Баринас произошли беспорядки, в ходе которых заключенные, по данным правозащитной организации, взяли под контроль часть территории тюрьмы и объявили протест.
Сообщается, что в акции участвовали более тысячи мужчин и свыше сотни женщин, находящихся в учреждении. По версии наблюдателей, напряженность возникла после назначения нового руководителя тюрьмы, что якобы сопровождалось ужесточением режима, включая обыски, применение силы и помещение части заключенных в изолятор. Также утверждается, что внутри учреждения произошли столкновения, а на территории появились очаги возгорания.
Позднее ситуация обострилась: часть заключенных поднялась на крыши корпусов, а в отдельных помещениях вспыхнули пожары. В регион были введены силы национальной гвардии, после чего, по сообщениям правозащитников и очевидцев, раздались выстрелы и применялся слезоточивый газ. Власти страны официально пока не представили свою версию событий, а правозащитные структуры призывают к расследованию и вмешательству надзорных органов.
Ранее в Гватемале заключенные трех тюрем подняли бунт и взяли в заложники 46 человек. Среди заложников в основном были охранники.