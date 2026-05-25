В Хабаровске охранник ЧОП украл деньги у коллеги

В Хабаровске охранник ЧОП украл у своего коллеги 337 тысяч рублей, пока тот спал, и потратил их на застолье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Охранник частной охранной организации, находясь на смене, занял деньги на покупку автомобиля у своего начальника. На глазах коллеги он положил деньги в карман, после лег спать, а когда проснулся, банкнот уже не было. Охранник обратился в полицию, и полицейские задержали его 40-летнего коллегу. Как выяснилось, он вытащил деньги из кармана спящего и ушел с дежурства. Похищенное он потратил на оплату номера в гостинице и застолье. После задержания он вернул коллеге 80 тысяч рублей.
Ранее охранник судим за разбойные нападения и кражи, отбывал наказания в колониях.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст.158). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
