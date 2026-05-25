Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске охранник ЧОП украл деньги у коллеги

Похищенные деньги он пустил на застолье.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске охранник ЧОП украл у своего коллеги 337 тысяч рублей, пока тот спал, и потратил их на застолье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Охранник частной охранной организации, находясь на смене, занял деньги на покупку автомобиля у своего начальника. На глазах коллеги он положил деньги в карман, после лег спать, а когда проснулся, банкнот уже не было. Охранник обратился в полицию, и полицейские задержали его 40-летнего коллегу. Как выяснилось, он вытащил деньги из кармана спящего и ушел с дежурства. Похищенное он потратил на оплату номера в гостинице и застолье. После задержания он вернул коллеге 80 тысяч рублей.

Ранее охранник судим за разбойные нападения и кражи, отбывал наказания в колониях.

— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст.158). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровске ребёнок украл деньги у бабушки друга и проиграл в автоматах.