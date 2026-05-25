Мальчика с задержкой развития избили после уроков в Астане

Женщина написала, что ее сына поджидали восемь мальчиков после уроков. «Всё только потому, что один мальчик захотел показать себя перед друзьями и казаться “крутым”. Когда мой сын вышел из класса, на него напали сзади. Начал душить и избивать», — написала она.
По словам матери, ее сыну нанесли более 15 ударов. Также она утверждает, что мальчики удерживали других ребят, которые хотели помешать избиению. Она отметила, что ее сын страдает задержкой речевого и психического развития.
«И самое страшное, что он даже не до конца понял, за что с ним так поступили. А вокруг стояли дети. Смотрели. Смеялись. Снимали на телефон. И самое страшное — они тоже соучастники. Буллинг — это не только тот, кто бьет. Это и те, кто молчит, подначивает, снимает и наблюдает, пока толпой издеваются над ребенком», — написала мама.
Женщина заявила, что ее сына избили из-за глупой шутки. Она также отметила, что сейчас с ребенком всё хорошо — прошло некоторое время после случившегося. Также мама пострадавшего мальчика поблагодарила тех, кто ее поддержал.
Инцидент прокомментировали в управлении полиции района Есиль в Астане. «По данному факту за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего законный представитель привлечен к административной ответственности. Вместе с тем с участием администрации школы и законных представителей проведен Совет по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрены меры по недопущению подобных фактов и усилению контроля за поведением несовершеннолетних», — сообщили стражи порядка.