Хабаровчанин приговорён к 15 годам колонии за ввоз наркотиков из Китая

В Хабаровске за контрабанду наркотиков из Китая осужден местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как установил суд, горожанин купил в КНР запрещённые в России психоактивные вещества за 50 тысяч рублей, спрятал в коробку из-под автозапчастей и передал водителю большегруза с просьбой доставить в Уссурийск.
О содержимом коробки водитель не знал и провез ее через таможню. В Уссурийске ее забрал знакомый осужденного, и вместе с сообщником начал продавать наркотики. После этого деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
— Индустриальный районный суд Хабаровска заочно в отсутствии подсудимого, находящегося в международном розыске, признал его виновным в совершении контрабанды наркотических средств и покушении на их сбыт, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Он приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
