Хабаровчанин приговорён к 15 годам колонии за ввоз наркотиков из Китая

— Индустриальный районный суд Хабаровска заочно в отсутствии подсудимого, находящегося в международном розыске, признал его виновным в совершении контрабанды наркотических средств и покушении на их сбыт, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Он приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.