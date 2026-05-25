В Лос-Анжелесе ввели режим самоизоляции из-за пожара на заводе шин

В Лос-Анджелесе введены меры самоизоляции из-за крупного пожара, возникшего на предприятии по производству шин и автозапчастей. Возгорание произошло в районе Саут-Гейт, где огонь быстро распространился по коммерческому зданию, из-за чего уровень тревоги был повышен, пишет ABC.
Пожарные подразделения ведут борьбу с пламенем, задействуя спецтехнику, в том числе лестницы и работу на крыше здания. Основные усилия направлены на локализацию огня и предотвращение его дальнейшего распространения на соседние объекты.
В связи с происшествием полиция перекрыла близлежащие улицы и рекомендовала автомобилистам использовать альтернативные маршруты. Также сообщается о перебоях с электроснабжением. Причины возгорания пока не установлены, информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке беспилотника ВСУ во Льговском районе. В результате удара загорелся вагон с топливом.