ПВО России за неделю сбила почти 3,9 тысячи украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников (БПЛА) над территорией России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников было сбито 20 и 23 мая — 780 и 800 единиц соответственно. Подавляющее большинство атак совершено на европейскую часть России.
Для сравнения, за предыдущую неделю (с 11 по 17 мая) ПВО России перехватила не менее 3124 украинских дронов, передает РИА Новости.
ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.