Лесные пожары в Хабаровском крае ликвидируют 383 человека

Сухая ветреная погода внесла свою лепту в распространение на территории Хабаровского края лесных пожаров на минувших выходных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на утро 25 мая общая площадь термоточек достигла 25 303 гектаров. В настоящее время на территории региона зарегистрировано 18 возгораний — из них одно (800 га) локализовано и скоро будет ликвидировано.
Согласно информации, предоставленной министерством лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края, сейчас лесные пожары действуют в Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском, Вяземском и имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном муниципальном округе. Самое крупное из зарегистрированных возгораний имеет площадь 8000 гектаров. Оно находится в пяти километрах от разъезда Адникан в Верхнебуреинском районе.
Сейчас на тушении лесных пожаров на территории Хабаровского края задействованы 383 специалиста. Ликвидация термоточек производится с привлечением 68 единиц специализированной наземной техники — это в том числе вездеходы, бульдозеры, пожарные машины и тракторы. Помимо этого, с воздуха людям помогают два самолёта Cessna-182.
Отметим, в связи со сложной лесопожарной обстановкой готовится документ о введении в Хабаровском крае режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кроме того, с 12 мая 2026 года введён запрет пребывания граждан в лесах на территории всего субъекта. Ограничения вводятся до 31 мая включительно. Исключение делается только для лиц, непосредственно занимающихся охраной лесов или тех, кто использует участки по договорам аренды.
Напомним, что одной из главных причин возникновения ландшафтных пожаров в Хабаровском крае остаётся несоблюдение правил безопасности местным населением. Между тем, если нарушение будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание.
Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.