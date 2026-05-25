Лесные пожары в Хабаровском крае ликвидируют 383 человека

Отметим, в связи со сложной лесопожарной обстановкой готовится документ о введении в Хабаровском крае режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кроме того, с 12 мая 2026 года введён запрет пребывания граждан в лесах на территории всего субъекта. Ограничения вводятся до 31 мая включительно. Исключение делается только для лиц, непосредственно занимающихся охраной лесов или тех, кто использует участки по договорам аренды.