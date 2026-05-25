Ким Чен Ын выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с гибелью шахтеров

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, где произошёл взрыв газа и погибли люди. В послании он выразил сочувствие руководству страны и гражданам Китая.
Северокорейский руководитель отметил, что с глубокой скорбью воспринял новости о случившемся и передал слова поддержки семьям погибших. Он подчеркнул солидарность с китайским народом в этот тяжёлый момент.
Также в обращении прозвучали пожелания скорейшего устранения последствий аварии и восстановления нормальной жизни в пострадавших районах. Особое внимание было уделено надежде на то, что родственники жертв смогут справиться с утратой и вернуться к повседневной жизни.
Ранее сообщалось, что на шахте в Колумбии произошёл взрыв, в результате которого под землёй оказались заблокированы двенадцать человек. Инцидент привёл к срочной мобилизации спасательных служб.