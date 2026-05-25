Автомобиль под управлением девушки слетел с моста в Красноярском крае

Легковой автомобиль оказался в реке, слетев с моста в Красноярском крае. Девушка, управлявшая машиной, выжила. Спасатели доставили пострадавшую на берег.

Источник: "Российская газета"

Инцидент произошел утром 24 мая в Канске. Очевидцы ДТП рассказали, что легковушку, за рулем которой находилась девушка, подрезал другой автомобиль. После этого она потеряла управление, и машина слетела с моста в протоку реки Кан, проинформировали в краевом госучреждении «Спасатель».

Автомобиль перевернулся в воздухе и упал в реку колесами вверх. Водителю удалось выбраться из салона. Пострадавшая дождалась помощи, сидя на машине.

На берег девушку доставили спасатели. Там ее ждали медработники и полицейские. От госпитализации автомобилистка отказалась.