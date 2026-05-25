Автомобиль под управлением девушки слетел с моста в Красноярском крае

Инцидент произошел утром 24 мая в Канске. Очевидцы ДТП рассказали, что легковушку, за рулем которой находилась девушка, подрезал другой автомобиль. После этого она потеряла управление, и машина слетела с моста в протоку реки Кан, проинформировали в краевом госучреждении «Спасатель».