Автомобиль под управлением девушки слетел с моста в Красноярском крае

Легковой автомобиль оказался в реке, слетев с моста в Красноярском крае. Девушка, управлявшая машиной, выжила. Спасатели доставили пострадавшую на берег.
Инцидент произошел утром 24 мая в Канске. Очевидцы ДТП рассказали, что легковушку, за рулем которой находилась девушка, подрезал другой автомобиль. После этого она потеряла управление, и машина слетела с моста в протоку реки Кан, проинформировали в краевом госучреждении «Спасатель».
Автомобиль перевернулся в воздухе и упал в реку колесами вверх. Водителю удалось выбраться из салона. Пострадавшая дождалась помощи, сидя на машине.
На берег девушку доставили спасатели. Там ее ждали медработники и полицейские. От госпитализации автомобилистка отказалась.