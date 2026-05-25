В Австрии самолет сбил в небе парапланеристку

В Австрии произошёл редкий и опасный инцидент: в воздухе столкнулись лёгкий самолёт и парапланеристка. Несмотря на серьёзность ситуации, женщине удалось выжить и благополучно завершить полёт, что специалисты называют исключительной удачей, передает Kronen Zeitung.
Происшествие случилось 24 мая на востоке страны, когда самолёт Cessna 172 задел купол параплана. После удара спортсменка начала стремительно терять высоту, однако сумела вовремя воспользоваться запасным парашютом и безопасно приземлиться. Пилот самолёта также справился с управлением и успешно посадил воздушное судно.
Эксперты отмечают, что подобные столкновения в воздухе происходят крайне редко, но обычно приводят к тяжёлым последствиям, особенно для парапланеристов.
Ранее сообщалось, что параплан столкнулся с линией электропередачи (ЛЭП) в Алтайском крае. Пилот скончался мгновенно на месте крушения.