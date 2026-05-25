В Австрии самолет сбил в небе парапланеристку

Происшествие случилось 24 мая на востоке страны, когда самолёт Cessna 172 задел купол параплана. После удара спортсменка начала стремительно терять высоту, однако сумела вовремя воспользоваться запасным парашютом и безопасно приземлиться. Пилот самолёта также справился с управлением и успешно посадил воздушное судно.