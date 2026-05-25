Мошенники обманывают хабаровчан по схеме с заключением контракта с Минобороны РФ

В УМВД России по городу Хабаровску предупреждают, что аферисты отслеживают номера телефонов, владельцы которых отвечают на звонки. Даже если граждане сохраняют бдительность и не поддаются на психологическое давление со стороны преступников, они будут настойчиво звонить и пытаться достичь своих целей. Сотрудники полиции рекомендуют менять номера телефонов тем, кто разговаривал с мошенниками, даже если диалог был нерезультативным для них. В ведомстве предупредили также, что аферисты реже стали использовать в своих схемах обмана формулировку «безопасный счет». Вместо этого жертвам предлагают задекларировать средства или передать их для проверки.