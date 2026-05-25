Мошенники обманывают хабаровчан по схеме с заключением контракта с Минобороны РФ

Онлайн-мошенники используют в своей преступной деятельности схему, связанную с проведением специальной военной операции. Хабаровчанам звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками сотрудничающей с Министерством обороны России компании и предлагают помощь в заключении контракта с ведомством, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жителям краевой столицы звонит сотрудник «связанной с МО РФ компании» и уточняет имя ответившего ему абонента. Разговор продолжают только с мужчинами, объясняют это тем, что женщин на СВО не мобилизуют. Аферисты предлагают содействие в оформлении документов, для чего просят назвать кодовые слова.
Цель мошенников — получить от граждан их персональные данные, с помощью которых впоследствии взламывают личные кабинеты жертв на Госуслугах, оформляют займы или превращают обманутых и запуганных людей в своих пособников, заставляя совершать противоправные действия.
Так, в апреле студент из Москвы прилетел в Хабаровск, проник в квартиру местного предпринимателя, взломал сейф и похитил хранившиеся в нем средства. Молодой человек был убежден, что выполняет задание ФСБ. Ему прислали в мессенджере документ о временном трудоустройстве в качестве сотрудника ведомства, подписанный фамилией действительно служащего там человека.
Студента вовлекли в мошенническую схему со звонком «следователя», который сообщил жертве, что он переводил средства находящемуся в федеральном розыске преступнику и таким образом стал его пособником. Несмотря на то, что обучающийся столичного вуза не смог перевести мошенникам собственные средства, их соучастником он все же стал, в качестве взломщика квартиры и похитителя денежных средств.
В УМВД России по городу Хабаровску предупреждают, что аферисты отслеживают номера телефонов, владельцы которых отвечают на звонки. Даже если граждане сохраняют бдительность и не поддаются на психологическое давление со стороны преступников, они будут настойчиво звонить и пытаться достичь своих целей. Сотрудники полиции рекомендуют менять номера телефонов тем, кто разговаривал с мошенниками, даже если диалог был нерезультативным для них. В ведомстве предупредили также, что аферисты реже стали использовать в своих схемах обмана формулировку «безопасный счет». Вместо этого жертвам предлагают задекларировать средства или передать их для проверки.
Минобороны России также напоминает, что контракт с ведомством можно заключить только при личном обращении в военный комиссариат или в специально созданный пункт отбора на военную службу по контракту.