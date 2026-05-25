ABC сообщила о режиме самоизоляции после пожара на заводе шин

Крупный пожар произошел на заводе шин и автозапчастей в городе Саут-Гейт рядом с Лос-Анджелес. Об этом сообщает ABC News.
На фоне возгорания местные власти ввели режим самоизоляции для жителей близлежащих районов. По данным телеканала, огонь быстро охватил коммерческое здание, после чего уровень пожарной тревоги был повышен до второго.
Пожарные расчеты ведут работы на крыше здания и используют специальные лестницы, пытаясь локализовать распространение пламени. Полиция перекрыла несколько улиц рядом с местом происшествия и призвала автомобилистов выбирать объездные маршруты.
Также в районе зафиксированы перебои с электроснабжением. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Причины возгорания официально пока не называются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
По данным местных властей, жителям рекомендовали оставаться в помещениях и не открывать окна из-за густого дыма и возможного распространения вредных веществ, образующихся при горении шин и автомобильных материалов.
