Пожар произошел в детской больнице Астаны

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Новость о пожаре в детской больнице в Астане распространилась в социальных сетях.
Как сообщили в МЧС Казахстана, произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении больницы, расположенной в районе Сарайшык.
«В течение двух минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара. В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.
На месте создали штаб пожаротушения и организовали пункт обогрева.
«Слаженными действиями спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается», — сообщили в МЧС.