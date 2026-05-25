Пожар произошел в детской больнице Астаны

Пострадавших нет, причина устанавливается, сообщил МЧС.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Новость о пожаре в детской больнице в Астане распространилась в социальных сетях.

Как сообщили в МЧС Казахстана, произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении больницы, расположенной в районе Сарайшык.

«В течение двух минут после поступления сообщения первые пожарные подразделения прибыли на место и незамедлительно приступили к тушению пожара. В целях безопасности персонал и пациенты были эвакуированы и временно размещены в других расположенных поблизости медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.

На месте создали штаб пожаротушения и организовали пункт обогрева.

«Слаженными действиями спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 10 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается», — сообщили в МЧС.

