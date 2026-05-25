«Раны по всему телу»: ребенок оказался в больнице после нападения собак в Уральске

Обычная прогулка во дворе для пятилетнего мальчика из Уральска закончилась больничной палатой. На ребенка внезапно набросилась стая бродячих собак. Спасти его удалось только благодаря соседу, который выбежал на крики. Мать мальчика Назгуль Сандыбаева вспоминает произошедшее с ужасом. По ее словам, ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в стационаре вместе с отцом. «Раны очень серьезные. По всему телу рваные повреждения, сильно пострадали ноги, руки и спина. Сразу после случившегося мы поехали в больницу. Ребенку наложили швы и сделали необходимые прививки. Мы до сих пор не можем прийти в себя после пережитого шока», — рассказала жительница Уральска.
Она отметила, что это уже не первый случай нападения собак в районе. По данным медиков, с начала года после укусов собак в Западно-Казахстанской области за помощью обратились 623 человека. Почти половина пострадавших — дети. С этого года регулирование численности безнадзорных животных передали местным акиматам. В апреле к работе приступила подрядная организация.
Как сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Нурлыбек Муханбеткалиев, с апреля в городе отловили 283 безнадзорных животных. «Работу с безнадзорными животными ведем по закону об ответственном обращении с животными. Из 283 животных 205 прошли стерилизацию и вакцинацию, после чего были возвращены в естественную среду обитания. Еще 78 ранее чипированных животных повторно вакцинировали и также выпустили на улицы», — сообщил он.
Представитель подрядной компании Ермурат Хайретдинов считает, что проблема напрямую связана с безответственным отношением владельцев к домашним питомцам. «Бродячая собака когда-то была домашней. Некоторые владельцы просто выпускают животных на улицу, после чего они начинают размножаться. Агрессия может возникать из-за голода и отсутствия ухода. Бывают и случаи, когда бродячих собак бьют, и это тоже влияет на их поведение», — отметил он.
Несмотря на принимаемые меры, жители города считают их недостаточными и требуют конкретных решений для безопасности на улицах. Житель Уральска Мухтар Утесов заявил, что одной из причин проблемы может быть нехватка финансирования и подрядчиков для отлова животных. «Поступает много обращений по бродячим собакам, но в госзакупках почти нет участников по отлову. Возможно, не хватает финансирования. Поэтому многое зависит от дальнейшей поддержки и выделения средств», — сказал он.
Власти Уральска заявляют, что в этом году намерены более рационально подойти к решению проблемы. При этом специалисты напоминают: безответственное отношение владельцев к домашним животным остается одной из главных причин появления бродячих собак на улицах города.