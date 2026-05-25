«Раны по всему телу»: ребенок оказался в больнице после нападения собак в Уральске

Обычная прогулка во дворе для пятилетнего мальчика из Уральска закончилась больничной палатой. На ребенка внезапно набросилась стая бродячих собак. Спасти его удалось только благодаря соседу, который выбежал на крики. Мать мальчика Назгуль Сандыбаева вспоминает произошедшее с ужасом. По ее словам, ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в стационаре вместе с отцом. «Раны очень серьезные. По всему телу рваные повреждения, сильно пострадали ноги, руки и спина. Сразу после случившегося мы поехали в больницу. Ребенку наложили швы и сделали необходимые прививки. Мы до сих пор не можем прийти в себя после пережитого шока», — рассказала жительница Уральска.