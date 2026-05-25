Спасатели доставили сотрудников СК в район исчезновения семьи Усольцевых

Поиски супругов Усольцевых с дочерью, пропавших прошлой осенью в тайге Красноярского края, становятся активнее. К ним снова подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
С 23 по 26 мая в окрестностях села Кутурчин работают спасатели. Вчера они обследовали семь квадратных километров труднопроходимой местности недалеко от скал Буратинка и Мальвинка.
К началу лета поиски, как и предполагалось, стали интенсивнее. «Провели заброску сотрудников СК и добровольцев отряда “ЛизаАлерт” к местам поиска», — проинформировали в краевом госучреждении «Спасатель».
За день до этого, 23 мая, специалисты изучили шесть квадратных километров леса. Поиски успехом не увенчались.
Согласно данным ТАСС, специалисты уделили особое внимание территории близ горы Мальвинка, где находится так называемый «Камень желаний». Именно к нему, по одной из версий, направлялась 28 сентября 2025 года семья, которая в тот день бесследно исчезла.