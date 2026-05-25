Три решающих дня: спасатели рассказали о новых поисках Усольцевых в тайге

Спустя почти восемь месяцев после пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края начались новые официальные поиски. Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто ищет семью.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась на небольшую прогулку к скале Буратинка недалеко от небольшого поселка Кутручин.
Машину они оставили на окраине поселка. По воспоминаниям очевидцев, Ирина и Арина были легко одеты. На улице в тот день было довольно тепло, никто и подумать не мог, что спустя всего несколько часов погода резко ухудшится.
С тех пор семью никто не видел. Активную фазу поисков свернули 12 октября. Спустя восемь месяцев, когда снежный покров в тайге почти полностью растаял, поиски возобновились.
«Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке следственных органов принимают участие в повторных поисках пропавшей семьи в районе деревни Кутурчин. 23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. км лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить», — сообщили в поисково-спасательном отряде «Спасатель».
Кулеш в беседе с aif.ru добавил, что сейчас поиски Усольцевых ведутся исключительно силами спасателей.
«Пока только спасатели. О привлечении волонтеров мне неизвестно», — сообщил он.
Кулеш ранее отмечал, что добровольцы будут привлечены к поискам Усольцевых после того, как погода в регионе наладится и сойдет снежный покров.
Однако, по данным синоптиков, 25 и 26 мая в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов.
Ранее сообщалось, что поиск пропавшей в тайге семьи вывел на новый след.