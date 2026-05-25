Альпинист Яковенко сказал, что будет с телом погибшей Наговицыной

История российской альпинистки Натальи Наговицыной, скорее всего, закончится на пике Победы, где она погибла в августе прошлого года. В МЧС Киргизии указали на высокий риск при эвакуации тела Натальи Наговицыной с пика Победы.
Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, «Снежный барс» Александр Яковенко, в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что такая операция нецелесообразна. Он отметил, что в Федерации вопрос эвакуации тела Наговицыной ещё не поднимался.
«Сезон ещё не начался, на Победе он откроется только через месяц. Думаю, что это очень рискованное и, я бы назвал, ненужное дело. Там достаточно много тел погибших альпинистов. Чтобы спустить погибшего, туда надо будет сначала дойти. Это очень большие риски. Это нецелесообразно. Нужно отдавать себе отчёт, что любой, кто в этом примет участие, подвергнется смертельной опасности», — сказал собеседник издания.
Яковенко отметил, что тела альпинистов, погибших на высотах более 7 000 метров, обычно не спускают.
Ранее в эксклюзивном интервью aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв рассказал, что будет с телом Наговицыной.
«Горы — это великий морозильник нашего мира. В условиях низких температур тело замёрзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определённые изменения будут», — сказал он.
По мнению Киселёва, тело погибшей альпинистки могут найти, когда начнут восхождения экспедиций на пик в этом году.
«Первые попытки восхождения будут в июне, но основной сезон приходится на июль. Те, кто найдут тело, могут завернуть его в палатку, обозначить это место, может быть, попытаться эвакуировать хотя бы с маршрута», — отметил он.
Наталья Наговицина 12 августа прошлого года при спуске с пика Победы сломала ногу на высоте более 7 тысяч метров. Предпринималось несколько попыток её эвакуировать, в результате которых погиб от отёка мозга итальянский альпинист Лука Синигалья.